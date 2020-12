Centraal-Afrikaanse Republiek: verkiezingen tussen de wapens

"Het is onrustig in de hoofdstad Bangui. Er is vannacht en vanmorgen geschoten. Ook in verschillende andere steden wordt geweervuur gemeld. Net als tijdens de voorbije weken." Dat zegt Emmanuel Lampaert van Artsen zonder Grenzen vanuit Bangui in De ochtend op radio 1. De verkiezingen van vandaag zijn allerminst vanzelfsprekend. "Ze zijn belangrijk als poging om de prille democratie te bestendigen en de basisdiensten als onderwijs en gezondheidszorg te garanderen." Maar de grote vraag is of de stembusgang zonder bloedvergieten zal verlopen en of de kiezers het zullen aandurven om te gaan stemmen. Vanmorgen zijn heel wat stembureaus later geopend en is er kiesmateriaal niet aangekomen, melden verschillende media.