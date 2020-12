Centrum Sint-Truiden opgeschrikt door wilde achtervolging

De achtervolging begon toen de politie een auto wilde controleren na een verkeersinbreuk. De bestuurder ging er meteen in hoge snelheid vandoor in de richting van het stadscentrum. De politie zette de achtervolging in. De bestuurder nam heel wat risico's en bracht verschillende mensen in gevaar. Uiteindelijk reed hij op de Luikersteenweg in op de politie. Twee politiecombi's en een andere auto raakten daarbij beschadigd. Gewonden vielen er niet. De politie kon de drie inzittenden arresteren. De bestuurder was onder invloed van drugs, hij kwam vroeger al in aanraking met het parket.