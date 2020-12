Diefstal in kerststal van Sint-Pieterskerk in Tielt: deken betrapt vluchtende dieven op heterdaad

In en rond de kerststal van de Sint-Pieterskerk in Tielt is een stand ingericht waar niet-bederfelijke goederen, in het kader van een kerstactie, gedeponeerd kunnen worden. Zaterdagmiddag merkte een alerte getuige op dat 3 mensen de goederen in een bestelwagen aan het laden waren. De vrouw belde deken Filiep Callens op om te vragen of de inzamelactie al ten einde was. Aangezien dat niet het geval was, rook de deken onraad en haastte hij zich naar de kerk. "Ik kon nog net de wegrijdende bestelwagen en nummerplaat fotograferen", zegt hij. "Daarna ben ik de kerk ingelopen en zag ik dat bijna alle ingezamelde producten weg waren."