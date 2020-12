Felle regen, hevige rukwinden en sneeuw: daar is storm Bella

Storm Bella is een actieve storing die van west naar oost door het land trekt. De wind is krachtig tot zeer krachtig met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur.

"Er valt ook heel veel regen, tot 20 liter water per vierkante meter", zegt weerman Frank Deboosere. "Als die neerslag in de loop van de dag in de Ardennen arriveert wordt dat sneeuw en smeltende sneeuw. Er kan tot 20 centimeter sneeuw vallen." Door de forse wind is er ook gevaar voor extra sneeuwophopingen.

Op het einde van de namiddag wordt het stilaan droger en zal de wind ook luwen.