Liveblog: Europese landen starten vaccinatiecampagne, coronacijfers in ons land blijven dalen

In Canada zijn twee besmettingen geregistreerd met de meer besmettelijke variant van het coronavirus die eerder van de week in het Verenigd Koninkrijk gedetecteerd werd. Dat hebben de gezondheidsdiensten van de provincie Ontario laten weten.

"De besmette personen zijn een koppel uit Durham, die niet hebben gereisd en die voor zover geweten is niet in contact zijn gekomen met het virus of hoogrisicocontacten hebben gehad", aldus het ministerie van Volksgezondheid van Ontario. Het koppel is in afzondering geplaatst. Hoe ze dan wel besmet zijn geraakt, is niet duidelijk.

Zaterdag ging in Ontario een nieuwe lockdown in om de snelle stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen. Volgens de Canadese openbare omroep CBC zijn er de afgelopen 12 dagen meer dan 2.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Zaterdag ging het om 2.142 nieuwe gevallen, vrijdag om 2.159. Er werden ook 89 nieuwe overlijdens gemeld. In heel Canada werden al meer dan 534.000 besmettingen en meer dan 14.700 overlijdens geregistreerd.

De nieuwe coronavariant werd voor het eerst gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk en is al in meerdere landen opgemerkt, zoals België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Spanje en Zweden. Ook buiten Europa dook de virusvariant al op, naast Canada onder meer in Japan en Australië. Meerdere landen, waaronder Canada, hebben vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk opgeschort.