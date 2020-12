Minstens 37 doden bij botsing tussen vrachtwagen en bus in Kameroen

Minstens 37 personen kwamen om het leven bij het ongeval tussen een bus en een vrachtwagen in Kameroen, onder wie 10 vrouwen en 4 kinderen. Er vielen nog minstens 18 gewonden. Het ongeval gebeurde ‘s nachts. Een bus met een capaciteit van 70 passagiers was in het westen, op weg van de stad Foumban naar de hoofdstad Yaoundé. Bij de aanrijding tussen de bus en een vrachtwagen, kwam de bus in een ravijn terecht.



De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Volgens sommige bronnen wou de vrachtwagen de bus inhalen, volgens anderen botsten beide voertuigen frontaal. Er zouden op het moment van het ongeval zo'n 60 inzittenden zijn.



Hulpverleners vrezen dat het aantal doden verder zal oplopen, omdat verschillende slachtoffers er zeer erg aan toe zijn. De gewonden werden voor verzorging naar de hoofdstad Yaoundé gebracht, zei een plaatselijke politiechef.