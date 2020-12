Minstens tien doden bij lawines in Iran

De lichamen van de negen alpinisten werden teruggevonden bij een reddingsoperatie door het Rode Kruis. Een tiende persoon stierf in het ziekenhuis, meldt de Britse krant The Guardian op gezag van de openbare omroep IRIB. De sneeuwlawines vonden vrijdag plaats, toen er ook een hevige wind stond in de bergen ten noorden van de Iraanse hoofdstad.

Volgens de openbare omroep is de reddingsactie nog altijd aan de gang, want verschillende alpinisten zijn nog vermist. Op de televisie waren beelden te zien van een zoektocht met een helikopter. Die actie verloopt moeizaam door de slechte weersomstandigheden en de sneeuw, aldus een reddingswerker.

Er was eerst sprake van acht doden en zeven vermisten, maar het aantal vermoedelijke slachtoffers werd opgetrokken na berichten van ongeruste familieleden.

Teheran ligt aan de voet van het Alborz-gebergte, dat verschillende skistations telt. De hoogste piek is 5.671 meter.