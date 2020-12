Mysterieuze lichtflits en knal in Pajotttenland was geen meteoor, maar wat dan wel?

Maar een meteoor is uitgesloten, verduidelijkt Philippe Mollet van de Volksterrenwacht Mira in Grimbergen. "We hebben heel wat meldingen binnen gekregen van mensen die de flits hadden gezien, en meteen ook de knal hoorden. Als het om een meteoor zou gaan, zitten er tientallen seconden of zelfs minuten tussen die twee. Omdat die op honderden kilometers van de aarde is verwijderd. Een beetje zoals je eerst de bliksem ziet, en dan de donder pas hoort."

Wat het fenomeen dan wel was, blijft voorlopig een mysterie. Mollet: "Dat is de moeilijkheid in dit verhaal. Je kan zeggen wat het niet is, maar daarmee los je het raadsel niet op. Hopelijk wordt het verhaal nu zo bekend, dat er toch iemand kan vertellen wat het was. Maar als het zich niet in de ruimte afspeelt, kunnen wij niet verder helpen."