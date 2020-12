Politie legt lockdownfeest in shishabar met 46 aanwezigen stil in Sint-Joost-ten-Node

"Iedereen die aanwezig was , is geïdentificieerd en voor iedereen is een proces-verbaal uitgeschreven", zegt Willemien Baert, woordvoerster van het parket van Brussel. Ze riskeren elk een boete van 750 euro, de uitbater van de sishabar mag zich verwachten aan een boete van 4.000 euro.



Indien blijkt dat het voor één van de aanwezigen niet de eerste keer is dat ze betrapt worden op het overtreden van de coronamaatregelen, kan die persoon zelfs gedagvaard worden.