Presidentsverkiezingen Niger: primeur met eerste democratische machtswissel, "Dit zal mijn grootste prestatie zijn"

In het West-Afrikaanse land Niger trekken zo’n 7,4 kiezers naar de stembus. Tussen 8 uur en 19 uur lokale tijd, kunnen ze hun stem uitbrengen. Al is er weinig enthousiasme bij de 23 miljoen inwoners. Het gaat nochtans om een primeur, het land zal namelijk zijn eerste democratische machtswissel kennen. Sinds de onafhankelijkheid in 1960 is het land er nooit in geslaagd twee verkozen presidenten elkaar te laten opvolgen. Ook de huidige president Mahamadou Issoufou benadrukt trots die verwezenlijking.