Spookrijder ongeval Halle vrij onder voorwaarden, slachtoffer in levensgevaar

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de A8 in Halle. De spookrijder uit Wemmel reed met een lichte vrachtwagen in op het koppel van de BMW. Die kon kon geen kant uit, vertelt woordvoerder van het parket van Halle-Vilvoorde Sabine Lievens. "De lichtvrachtauto is frontaal ingereden op de BMW. Zowel een getuige als de verkeersdeskundige bevestigen dat de man aan het spookrijden was. De BMW had geen enkele uitwijkmogelijkheid omdat er langs de ene kant van de rijbaan een berm, is en aan de andere kant staan er paaltjes. De bestuurder van de bestelwagen is na het ongeval te voet gevlucht, maar de politie kon hem snel inrekenen. Hij heeft een ademtest moeten afleggen, die was positief."