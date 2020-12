President Trump weigert nieuw stimuleringspakket goed te keuren: miljoenen Amerikanen verliezen werkloosheidsuitkering

Het veto van Trump sloeg zowel Republikeinen als Democraten in het Congres met verstomming. De president was naar verluidt amper bij de onderhandelingen over het pakket betrokken. Bovendien was het zijn eigen minister van Financiën, Steven Mnuchin, die het bedrag van 600 dollar had voorgesteld. Vele Congresleden vragen zich dan ook af waarom Trump zolang gewacht heeft om bezwaar tegen de wet te maken. Opvallend is ook dat net zijn eigen Republikeinse partijgenoten in het Congres tegen Trumps voorstel over een bedrag van 2.000 dollar per Amerikaan gekant zijn. De Democraten willen daar wel over praten.



De verkozen president Joe Biden, die het op 20 januari overneemt van Trump, waarschuwde eerder al voor de "verwoestende gevolgen" als Trump de wet niet zou ondertekenen. Volgens Biden laat Trump na zijn verantwoordelijkheid te nemen. "Het is de dag na Kerstmis en miljoenen families weten niet of ze in staat zullen zijn om de eindjes aan elkaar te knopen", schreef hij gisteren op zijn transitiewebsite.