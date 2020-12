Storm Bella houdt niet van kerstbomen

Met windstoten tot 100 km per uur en regenbuien die tot 20 liter per vierkante meter vullen, zijn ook de kerstbomen in onze provincie niet veilig voor storm Bella. In Humbeek, deelgemeente van Grimbergen is de reus van 10 meter vannacht omver gewaaid. Organisator van Humbeek Sas André Van Laer is de schade gaan opmeten. "De boom staat zoals elk jaar op een braakliggend perceel. Gelukkig, want zo kon hij weinig schade maken. Enkel de top van onze kerstboom met het lichtgevende varkentje in plexiglas is gesneuveld. Dat is al 25 jaar onze mascotte, want onze vereniging ontstond destijds uit de bestaande varkensmarkt. We zullen nu een nieuwe mascotte moeten maken." Maandag zal de organisatie de kerstboom weer proberen rechtzetten.