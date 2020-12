"Oxfordvaccin staat dicht bij goedkeuring in Verenigd Koninkrijk" en dat is mogelijk uitstekend nieuws voor ons land

Als daarop de Europese regulator (EMA) ook snel zou handelen - zoals is gebeurd is met het Pfizer-vaccin deze maand - dan zou het vaccin van AstraZeneca er dus ook snel kunnen komen bij ons, of tenminste toch sneller dan verhoopt.

En dat is goed nieuws, ook al omdat België 7,5 miljoen dosissen ervan heeft besteld - van geen enkel ander vaccin bestelden we tot nu toe meer. Het Oxford-vaccin moet dus twee keer worden toegediend, en heeft als grote voordelen dat het goedkoop is én bewaard kan worden in de koelkast.

Als het Britse vaccin effectief zo snel kan worden uitgerold, dan kan dat uiteraard ook de vaccinatiestrategie in ons land versnellen.