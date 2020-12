Europese lidstaten trappen vaccinatiecampagne af: "Begin van overwinning op pandemie"

Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Roemenië, Tsjechië, Cyprus, Litouwen, … Allemaal zijn ze vandaag gestart met de eerste inentingen met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Hoewel nog maar een beperkt aantal doses van het vaccin in Europa is verdeeld en er nog niet genoeg vaccins zijn om massaal in te enten (wat nog maanden kan duren), is de opluchting in veel landen groot.

Het is een symbolisch begin van de overwinning op de pandemie, zoals de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz het omschreef. De Italiaanse premier Giuseppe Conte had het over een dag "die ons altijd zal bijblijven". Volgens de Deense premier Mette Frederiksen is er nu "licht aan het eind van de tunnel, na het moeilijkste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog". Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemde de lancering van de vaccinatiecampagne een "aangrijpend moment van eenheid" voor de 450 miljoen inwoners van de 27 EU-lidstaten.

De eerste vaccins werden vrijdagavond en zaterdag vanuit de Pfizer-fabriek in Puurs, in ons land, naar alle landen van de Europese Unie gebracht. Gisteren gaven Hongarije, Duitsland en Slovakije als eersten het symbolische startschot van hun vaccinatiecampagne. In ons land worden morgen de eerste vaccins toegediend, bij de bewoners van drie woonzorgcentra. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land ter wereld dat het Pfizer-vaccin goedkeurde en begon te gebruiken. China en Rusland waren daarvoor al gestart met vaccineren, zij het met in eigen land ontwikkelde vaccins.