Verse sneeuw lokt dagjestoeristen massaal naar de Hoge Venen: "Hier is het alleszins beter dan thuis"

Dit weekend zijn mensen massaal naar de Hoge Venen getrokken om er te genieten van de verse sneeuw. Heerlijk om te wandelen, maar de politie had uitdrukkelijk gevraagd om niet naar de Ardennen te gaan. Dat advies is duidelijk niet opgevolgd. "Ja, thuis zitten was regen, storm, niet buiten komen. Hier is het alleszins beter dan thuis", zo verantwoordt een dagjestoerist zijn beslissing om het advies van de politie naast zich neer te leggen.