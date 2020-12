Welke vaccinatiestrategie is de beste? Sneller en duurder of trager en goedkoper?

"Wij hadden ook sneller kunnen starten", zegt politicoloog en Europaspecialist Hendrik Vos in "Het Journaal". "Via een noodprocedure hadden we eerder de erkenning van dat vaccin kunnen regelen. We hadden ook zelf kunnen onderhandelen met de vaccinfabrikant. Alleen is de vraag wat we daarmee zouden hebben gewonnen, behalve dat we een paar weken of dagen vroeger zouden zijn gestart." Zoals bekend heeft ons land ingetekend op groepsaankopen door de Europese Unie.

En er is nog een reden om niet op eigen houtje te werken. "We zien dat de landen die apart zijn gaan onderhandelen met de vaccinfabrikanten hogere prijzen betalen", zegt Hendrik Vos. Zo zouden de Britten tot 2 keer meer betalen voor een vaccin, en ook de Amerikanen betalen meer. "Dat komt omdat we in Europa hebben gekozen voor een groepsaankoop", zegt Vos. "Op die manier staan we sterker."