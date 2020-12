Voorlopig werken met 1 in plaats van 2 spuitjes om vaccinatie te versnellen? Taskforce bekijkt het komende weken

Gisteren was er wat ontgoocheling ontstaan over de timing van de vaccinaties in ons land: 65-plussers zouden pas in mei aan de beurt kunnen komen. Velen vroegen zich af of dit niet sneller kon.

In de Canadese provincie Quebec overwegen ze om met slechts één injectie te beginnen, ook bij vaccins waar eigenlijk een dubbele nodig is.

En dat is interessant, zegt Van Damme, zelf lid van de taskforce vaccinaties. "Ze willen er proberen om eerst zoveel mogelijk mensen een eerste dosis te geven, alvorens het schema af te werken met een tweede dosis na 21 dagen. Dat is een alternatieve aanpak, die we met de taskforce ook van heel dichtbij gaan bekijken." De 'Canadese strategie' zou immers toelaten om veel sneller méér mensen in ons land te vaccineren, voorlopig dus met één spuitje. Het noodzakelijke tweede spuitje - voor de meeste vaccins toch - zou dan pas later volgen dan oorspronkelijk gepland.