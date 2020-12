West-Vlaamse brandweerzone roept aannemers op om afsluitingen beter vast te maken tijdens storm

Storm Bella zorgde in de provincie West-Vlaanderen voor heel wat overlast, maar grote schade was er niet. Meestal werd de brandweer opgebeld voor afgekraakte takken, omgewaaide bomen en wateroverlast. In Ieper bleef een deel van de Grote Markt een tijdlang afgesloten omdat een ledscherm op de stelling rond het Belfort naar beneden dreigde te vallen. "In Ieper dreigde er inderdaad een ledscherm los te komen", zegt Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. "We hebben de firma gebeld en medewerkers zijn het scherm beter komen vastmaken."

In totaal moesten de brandweerlieden van de 4 West-Vlaamse brandweerzones meer dan 300 keer uitrukken.