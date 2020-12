29 oude linden worden gekapt in Wijtschate, dorp van "Eigen kweek"

Heel wat kijkers van 'Eigen kweek' zullen zich het dorpszicht van Wijtschate in Heuvelland wel herinneren. Een mooi en groen plein met 50 jaar oude linden. Al 3 jaar zijn er wegenwerken bezig in Wijtschate en aanvankelijk was het niet voorzien om de markt opnieuw aan te leggen. Maar het gemeentebestuur wil de werken nu toch uitvoeren, maar daar moeten de oude linden wel voor sneuvelen.

Tegen de kapping was een klacht ingediend, maar de provincie heeft nu beslist dat de 29 oude linden toch weg mogen. Eerste schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen): "Het plein van Wijtschate is een mooi en groen dorpsplein dat omringd is met bomen en dat willen we in de toekomst zo houden. De huidige bomen staan heel dicht bij elkaar en dichtbij de weg, waardoor ze steeds moeten gekandelaard (gesnoeid) worden. Daardoor zijn ze heel vatbaar voor ziektes en door droge zomers, wordt dat problematisch in de toekomst. We willen daarom nieuwe bomen planten op een grotere afstand van elkaar."