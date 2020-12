As van acteur James Doohan - Scotty uit "Star Trek" - zweeft al twaalf jaar stiekem mee in ruimtestation ISS

De as van James Doohan, de acteur die de rol van “Scotty” vertolkte in de beginjaren van de serie “Star Trek”, zweeft al 12 jaar mee in de ruimte aan boord van ruimtestation ISS. Het was ondernemer Richard Garriott, een van de eerste gewone burgers in de ruimte, die de as in het ruimtestation binnensmokkelde. Garriott en de familie van James Doohan wisten hun geheim 12 jaar lang te bewaren. De Britse krant “The Times “ maakte het verhaal vorige week bekend.