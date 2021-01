Auto en vrachtwagen raken van de baan door ijzelvorming in Voeren

In Voeren was het vanochtend op sommige plaatsen gevaarlijk glad door ijzelvorming. Daardoor gebeurden er ook een aantal ongevallen. In het Rode Bos in Teuven-Remersdaal kwam rond half 10 een jonge vrouw uit Luik in de berm terecht. De vrouw was in shock maar verder ongedeerd. Haar auto was zwaar beschadigd en moest getakeld worden.

In de Kloosterhofstraat, ook in Teuven-Remersdaal, geraakte op hetzelfde moment een vrachtwagen van een firma uit Riemst van de weg. De vrachtwagen met pulp kantelde en kwam in de berm en in een weide terecht. De weg werd afgesloten en ook de vrachtwagen moest getakeld worden. De chauffeur werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.