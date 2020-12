Beschadigde bomen in De Liereman kunnen nu voort zonder beschermfolie: "Uitkijken naar de lente"

Of ze ook definitief gered zijn, is nog altijd afwachten. "Dat kan zelfs nog 3 tot 4 jaar duren voor we dat echt weten. De bomen hebben nu veel energie gestoken in die overgroeiing, maar dat gaat nog geen vochttransport geven."

Dat moet in de lente gebeuren: "In dat nieuwe groeiseizoen gaat er een echte nieuwe houtlaag aangemaakt worden en die gaat zorgen voor vochttransport. Het is dus afwachten of dat voldoende gaat zijn om de bomen er ook definitief door te krijgen." En daarin is Boets realistisch: "Het zou sterk zijn als ze er alle honderd zouden doorkomen, maar hoop doet leven."

De beschadigingen zullen ook nooit helemaal verdwijnen. Bij de ene boom is de uitstulping door de overgroeiing al groter dan de andere, maar die plekken zullen altijd zichtbaar blijven. De vandalen zijn nog altijd niet gevonden.