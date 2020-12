Chinese journaliste die verslag uitbracht van corona uitbraak in Wuhan veroordeeld tot 4 jaar cel

Ondanks de censuur werden haar berichten in China gretig gedeeld en verspreid. Ongefilterde verslaggeving over de crisissituatie in Wuhan was in de traditionele staatsmedia niet te vinden. Zhang was ook erg kritisch over de extreme lockdownmaatregelen in Wuhan die ze een "ernstige schending van de mensenrechten" noemde.

In mei werd ze opgepakt, en verdween ze van de radar, net zoals enkele andere burgerjournalisten die op eigen houtje verslag hadden uitgebracht vanuit Wuhan. In het detentiecentrum ging ze uit protest tegen haar arrestatie in hongerstaking, maar ze werd gedwongen gevoed.