Corona-uitbraak in Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden: van 4 naar 22 patiënten

Een week geleden waren er in het Sint-Trudo Ziekenhuis nog maar 4 patiënten met corona. Intussen zijn er dat 22 en het is voorlopig nog onduidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. Bij een preventieve controle op een zorgafdeling bleken 11 patiënten besmet. Die preventieve controles worden om de 6 dagen herhaald. Hoe de patiënten de besmetting opdeden, is nog niet helemaal duidelijk. Twee medewerkers bleken asymptomatisch positief te testen, maar ook bezoek is een mogelijke bron.