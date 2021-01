Vreemde graffiti met hoop boodschappen in Dudzele 

Vorige week kregen inwoners van Dudzele een aantal mysterieuze e-mails met als afzender "Dudzele hoop en wensen". Daarbij zaten mooie foto's van vroeger uit Dudzele en een hoopgevende boodschap. Uiteindelijk bleek het om een actie te gaan voor de Warmste Week. De initiatiefnemers wilden de mensen in Dudzele op die manier een hart onder de riem steken.

Vorige week zaterdag verschenen er ook kaartjes met 'HOOP' in de kerstbomen in het dorp en op kerstdag zelf verschenen de letters ook in graffiti op de gevels van de school, de kerk en een pizzarestaurant.

Wie de graffiti aanbracht, is niet bekend. De initiatiefnemers van de Warmste Week, die de mails rondstuurden, zeggen niets te maken te hebben met de kaartjes in de kerstbomen en de graffiti.

Het mysterie in Dudzele is nu compleet met heel wat commotie op sociale media met voor- en tegenstanders, zegt inwoner Peter Warlop: "Het is een mooie boodschap, maar mensen van wie de gevel beklad is, vinden het minder plezant. We hopen dan ook dat de mensen die de muren beschilderd hebben, ze ook komen schoonmaken."

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn de letters in kalk aangebracht en is de graffiti dus makkelijk te verwijderen.