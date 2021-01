Eén verdachte van overval op Proxy Delhaize in Strombeek gevat na spectaculaire achtervolging.

Een getuige had de twee daders van de overval zien wegvluchten met een wagen. Hij gaf een beschrijving van de auto. Dat voertuig werd aangetroffen In Sint-Agatha-Berchem. Toen de politie de auto wilde controleren, vluchtte de passagier te voet weg. De bestuurder ging er met hoge snelheid en met gierende banden vandoor. De politie zette de achtervolging in.