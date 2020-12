Nu experten pleiten om tweede spuit uit te stellen om sneller meer mensen te vaccineren: een goed idee? En mag dat?

“Om dat te voorkomen moeten we ervoor zorgen dat er meer mensen in de bevolking beschermd zijn. Het is momenteel alle hens aan dek, de vijand staat aan de deur, dus we moeten creatief zijn”, zegt Neyts.

“Ik denk dat het ontdubbelen van de vaccins ervoor kan zorgen dat er meer bescherming is dan we kunnen krijgen als we iedereen eerste twee dosissen geven.” Neyts zegt dat dit wel ook nog goed becijferd moet worden door de biostatistici.