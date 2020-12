Jos (96), Josepha (102) en Lucie (101) kregen als eerste Belgen vaccin tegen coronavirus, bekijk hier hoe dat verliep

Vandaag zijn in ons land de eerste vaccinaties tegen het coronavirus toegediend. In Vlaanderen kreeg Jos Hermans (96) als eerste het vaccin van Pfizer/BioNTech. Hij verblijft in het woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs. De eerste gelukkige in Wallonië was Josepha Delamotte (102) uit het woonzorgcentrum La Bonne Maison de Bouzanton in Bergen. Voor Brussel kreeg zuster Lucie Danjou (101) van Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe de eer.