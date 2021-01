Eerste vaccinaties in Sint-Pieters-Woluwe: “Het begin van het einde van de tunnel”

Janice was één van de eerste bewoners van het rusthuis in Sint-Pieters-Woluwe die het vaccin van Pfizer/BioNtech kreeg toegediend. “Ik ben blij”, zegt ze, “Ik wil me laten vaccineren omdat Covid een groot probleem is voor iedereen en ik denk dat we alles moeten doen wat we kunnen om het zoveel mogelijk te vermijden.”