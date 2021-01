Genks transportbedrijf plant op korte termijn volgende transporten van coronavaccins

Het Genkse transportbedrijf H. Essers zal de komende maanden mee instaan voor de distributie van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. De eerste vaccins werden op tweede kerstdag geleverd in 27 landen en volgens het bedrijf zelf is dat vlot verlopen. Daarom hoopt het bedrijf op korte termijn de volgende transporten uit te voeren en in de toekomst ook voor andere grote spelers het transport te doen.