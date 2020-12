Grootste ziekenhuisschip ter wereld zal in Antwerpen afgewerkt worden

Het grootste ziekenhuisschip ter wereld zal in de haven van Antwerpen afgewerkt worden. Het gaat om de Global Mercy van de organisatie Mercy Ships. Die vaart met schepen naar arme landen om er gratis chirurgische en andere medische behandelingen uit te voeren.

De Global Mercy is 174 meter lang en 28 meter breed. Het schip telt 12 verdiepingen en weegt 37.000 ton. "Het wordt gebouwd in China, want zulke schepen worden nauwelijks nog gemaakt in West-Europa", zegt Bert van Dijk van Mercy Ships. "In Antwerpen komt dan de medische apparatuur aan boord." Zo komen er 200 bedden en 6 volwaardige operatiekwartieren aan boord.