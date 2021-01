De hevige regenbui die vorig jaar op 19 juni is gevallen in Kalmthout en de omgeving, is erkend als ramp. Op die dag viel er anderhalve keer zoveel neerslag, als normaal op een maand. Wie schade opliep die niet vergoed werd door de verzekeringen, kan nu een beroep doen op het Vlaams Rampenfonds.