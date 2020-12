Antwerpse vrederechter: "Zaak dicht door lockdown? Uitbater hoeft geen huur te betalen"

Een restaurantuitbater in de Antwerpse binnenstad was door zijn verhuurder voor het vredegerecht gedaagd, omdat hij de huur niet betaalde. De rechter oordeelde dat de huurder niet verplicht kan worden om de huur te betalen voor de maanden dat de zaak moest sluiten tijdens de eerste lockdown. De huurder kon toen namelijk geen gebruik maken van het pand.

Het is niet de eerste keer dat een vrederechter zo'n uitspraak doet. Eerder hoefden ook andere winkels en horeca om die reden geen huur te betalen. Maar er zijn ook vrederechters die in gelijkaardige gevallen beslist hebben dat de huur wel betaald moest worden.

De verhuurder van het pand in Antwerpen is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het is nu afwachten wat de rechter in beroep beslist.

Horeca Vlaanderen volgt de zaak op de voet. "Onze juridische dienst is ermee bezig", zegt woordvoerder Kaatje Lucas.