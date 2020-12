Iemand van 96 vaccineren weggegooid geld? "Zo'n uitspraak is een beschaving onwaardig"

Hoe dan ook is Baert tevreden dat bewoners in woonzorgcentra als eersten aan de beurt komen voor het coronavaccin. "In de cijfers zien we dat 44 procent van de overlijdens in België mensen in woonzorgcentra waren. Vanaf de leeftijd van 70 tot 75 jaar stijgt de kans op overlijden door COVID-19. Dan lijkt het me nogal evident dat je eerst de mensen vaccineert die de grootste kans hebben om te overlijden door COVID."

In afwachting van de andere vaccins die binnenkort op de markt gaan komen, moeten we het stellen met het vaccin van Pfizer-BioNTech, dat als enige is goedgekeurd. "Mensen moeten keuzes maken, en dan denk ik dat we de zwaksten in onze maatschappij moeten beschermen", vindt Veerle Baert. "Het is ook gebleken dat het Pfizer-vaccin zeer goed werkt voor ouderen."