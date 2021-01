Lange wachttijden aan recyclageparken: Ivarem roept op om bezoek uit te stellen tot na de kerstvakantie

"Het varieert van park tot park", zegt Filip Van Assche van Ivarem. "Maar het gaat toch al gauw van een kwartier tot een uur." Op de website van Ivarem kunnen mensen wel via webcams bekijken hoe druk het is aan het park waar ze naartoe willen. "Eventueel kunnen ze dan naar een ander park dan hetgene dat ze gewoon zijn, maar als het kan vragen we om even te wachten tot na de kerstvakantie."

Er wordt vooral veel textiel binnengebracht en daarvoor is de opslagruimte dus nog maar beperkt. "Wie matrassen wil binnenbrengen kan best sowieso nog even wachten, want nu moet je daar nog voor betalen, maar vanaf 1 januari mag je ze gratis binnenbrengen." Dat is een nieuwe regeling in het hele land.