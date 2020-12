Vanavond brengt VRT NWS het klassieke jaaroverzicht van een allesbehalve klassiek jaar. 2020 werd het jaar van "het nieuwe normaal", waarin het nieuws een grote impact had op het leven van iedereen. Martine Tanghe loodst u vanavond doorheen de pandemie, Black Lives Matter-protesten, ongeziene presidentsverkiezingen in de VS en zoveel meer. Volg het vanaf 20.30 uur via de livestream bovenaan deze pagina.