Kerstspecial F.C. De Kampioenen breekt kijkcijferrecord van 2020 met meer dan 2,2 miljoen kijkers 

Aangezien de kerstaflevering nog te herbekijken is op VRT NU loopt de kijkcijferteller nog volop. Woordvoerder van de VRT, Hans Van Goethem, laat alvast weten dat de kerstspecial ook een van de best bekeken programma's in Vlaanderen ooit zal zijn. "In de recordlijsten moeten ze enkel de Rode duivels laten voorgaan", aldus Van Goethem.