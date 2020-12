Klokslag 20.20 uur: op oudejaarsavond in schoonheid afscheid nemen van 2020

Tijdens de eerste lockdown was de verbondenheid groot. Er werd geapplaudisseerd voor de zorg, het licht van de lente gaf moed. Zoveel maanden later is het winter en wegen de feestdagen, die we niet allemaal samen kunnen doorbrengen, zwaar. De feestdagen vieren we doorgaans samen, zegt initiatiefnemer Hein Huyghe. "Dit jaar zijn het dagen dat velen alleen zijn. Toch willen we er het beste van maken. Op oudejaarsavond nodigen we mensen uit om precies om 20 minuten na 20 uur even naar buiten te komen. Ze kunnen in hun deuropening gaan staan of bij het raam."

Huyghe verwijst naar het begin van de coronacrisis. "Net als toen kunnen we allemaal samen applaudisseren voor de volgehouden moeite", zegt hij. "En laten we op oudejaarsavond het glas heffen op elkaar en op de toekomst. Om zo toch even samen een moment te delen."