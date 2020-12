Let's Tick Together, vanavond om 20 uur: "Een nationaal slotritueel om afscheid te nemen van 2020"

"We willen het collectief verlies én de hoop op betere tijden uiten", vertelt Barbara Raes van Moving Closer. "We roepen alle Belgen op om samen een leeg glas te heffen, en elkaar moed in te tikken voor het nieuwe jaar. Het lege glas staat symbool voor het verlangen, want dat lege glas heeft de potentie om gevuld te worden met iets nieuws, met iets beter. Door tegen een glas te tikken, vragen we ook aandacht voor wat ieder van ons dit jaar verloren heeft, voor hoe we voor elkaar zorgen en voor het feest dat niet kan zijn. Het wordt een gezamenlijk slotakkoord van een bewogen jaar."