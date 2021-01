Limburgse woonzorgcentra bereiden zich voor op coronavaccinatie

Ook woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek bereidt zich voor op de vaccinaties. Bewoners die geen vaccin willen, moeten dat tegen 31 december laten weten. Maar ook wie wel gevaccineerd wil worden, moet zijn toestemming geven. De eerste vaccinatie van bewoners in De Visserij zal in principe in januari gebeuren, de tweede vaccinatie is voor drie weken daarna gepland. Het personeel komt pas later aan de beurt.