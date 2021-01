Lucas en Ella zijn de populairste babynamen van 2020 in Limburg

Kersverse ouders gaven hun baby het afgelopen jaar dus vooral de voornaam Lucas of Ella. Bij de jongens volgen daarna Finn en Lewis, bij de meisjes Marie en Julie. In heel Vlaanderen is Noah de populairste jongensnaam en Olivia is het meest gekozen als meisjesnaam.

Kind en Gezin merkt ook een duidelijke voorkeur voor namen die het afgelopen jaar vaak in het nieuws kwamen. Zo waren er dit jaar in Vlaanderen 9 jongens die de naam Archie kregen, tegenover slechts 4 een jaar eerder. De naam Conner werd nu 12 keer gekozen, tegenover 4 keer in 2019. Bij de meisjes duiken een paar namen van popsterren op: 131 keer de naam Billie en 54 keer Dua.