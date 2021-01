Hartverscheurende nieuwjaarsbrief van leerkracht aan jongeren: "Ik gun jullie een Erika Vlieghe voor mishandeling"

Omdat we te lang gezwegen hebben...

Lieve kinderen, lieve jongeren,

Normaal schrijven jullie een nieuwjaarsbrief aan volwassenen, maar dit jaar is alles anders. Dit jaar schrijven wij, volwassenen, een nieuwjaarsbrief aan jullie. Dat is niet gemakkelijk, want wat we moeten bekennen, staat in schril contrast met de beste wensen die jullie ons altijd zo gul toewerpen.

Weinigen zullen ontkennen dat jullie het kostbaarste zijn wat er is op deze planeet. En toch. Toch zijn er kinderen en jongeren die thuis in elkaar geslagen worden, die seksueel misbruikt worden of die ineengekrompen moeten toekijken hoe papa mama tot bloedens toe vernedert. Anderen hebben al weken geen warme maaltijd meer gehad, worden aan hun lot overgelaten of leven in een constante sfeer van angst of geweld omdat een ouder verslaafd is aan alcohol of gokken.

We weten ook dat veel kinderen zichzelf ’s avonds in slaap huilen met de handen op de oren, omdat ze gebukt gaan onder pestgedrag, psychische problemen of donkere gedachten. Jullie beseffen natuurlijk al langer dat dit geen manier is om met je kostbaarste bezit om te gaan, maar bij ons, volwassenen, ligt dat wat moeilijker.