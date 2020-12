Krijgen we een wit eindejaar? Nog hele week kans op winterse buien, KMI waarschuwt voor gladde wegen

Morgen is min of meer een dag zoals vandaag met opklaringen en lokale buien. Meestal gaat het om een regenbui in Vlaanderen en een bui met (smeltende) sneeuw in de Ardennen. Het blijft vrij koud met maxima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 5 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit west tot zuidwest. Dinsdagnacht blijft het deels tot soms zwaarbewolkt. Hier en daar kan er nog een (winterse) bui vallen. De minima schommelen tussen ­2 graden over het oosten en +3 graden aan zee.