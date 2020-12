Olen roept inwoners op om kerstbomen vol nieuwjaarswensen te hangen

Het lokaal bestuur wil inzetten op verbinding. Dat is één van de organisatiewaarden. Maar nieuwjaarsrecepties zijn dit jaar geen optie. Daarom zocht de gemeente een alternatief.

Bij alle Olenaars werden papieren kerstdecoraties gebust vorige week. Daarop kunnen ze hun nieuwjaarswensen voor iedereen neerschrijven. Daarna kunnen ze hun boodschappen in kerstbomen hangen die in de drie parochies op de dorpspleinen zijn gezet.



“We hopen dat we daarmee dit bijzondere jaar met een positieve noot kunnen afsluiten”, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “Door elkaar hoop te geven via de nieuwjaarsboodschappen, hopen we dat onze inwoners de moed vinden om samen met ons nog even vol te houden."