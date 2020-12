Chinese miljonair en ontwikkelaar videospel Game of Thrones sterft "na gif in zijn pu-erh thee"

Lin Qi was een succesvol zakenman in de Chinese gamingindustrie. In 2009 richtte hij het videogamebedrijf Yoozoo op, dat vooral online computerspellen ontwikkelt. Yoozoo is het meest bekend door de videogame Game of Thrones: Winter is Coming, de spelvariant op de populaire en gelijknamige HBO-reeks. Het vermogen van Lin is geschat op meer dan 1 miljard euro volgens de Hurun China Rich List.