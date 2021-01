Ook vandaag rijden niet alle bussen van De Lijn in Limburg uit. In het Maasland rijdt 70 procent van de chauffeurs. In de rest van de provincie en in Vlaams-Brabant is dat 90 procent.

Best check je voor je vertrekt in de app of op de website van De Lijn of ritten wel of niet rijden. Anders kan je onaangenaam verrast worden vandaag.

De stakingsactie bij de Lijn startte 21 december. De vakbonden willen daarmee hogere lonen vragen en problemen bij de technische dienst aankaarten.