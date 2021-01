Plofkraak mislukt in ING bankkantoor in Ravels

De daders staken 2 explosieven in de sleuven van de geldautomaat in de inkomhal van het bankfiliaal. Hun poging mislukte en er kon geen buit gemaakt worden. De daders vluchtten, het filiaal ligt op een tiental kilometer van de grens met Nederland. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse, de straat werd ook een tijdlang afgesloten. De schade aan de bankautomaat is al bij al beperkt, maar het filiaal zal vandaag toch gesloten blijven.