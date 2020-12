Politiechef in Molenbeek op non-actief gezet na kerstfeest met gourmet

De foto die de voorbije dagen de ronde deed op sociale media liegt er niet om: verschillende agenten uit Sint-Jans-Molenbeek, in Brussel, nemen in uniform deel aan een kerstmaaltijd, zonder voldoende afstand te houden en zonder een mondmasker te dragen. Duidelijk niet in overeenstemming met de coronamaatregelen, en dus zorgde het bij heel wat mensen voor onbegrip en kwade reacties.

Er werd daarom een intern onderzoek gestart naar wie er precies aan de tafel zat, en wat er exact aan de hand was. Op basis van dat onderzoek is nu beslist om de chef van de politie-afdeling in Molenbeek op non-actief te zetten. De politiechef was de avond van het kerstetentje van dienst.

De politiezone zelf wenst voorlopig niet te reageren. "Het intern onderzoek loopt nog," klinkt het daar. "Zolang het onderzoek loopt, geven wij geen informatie."