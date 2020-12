Russisch ministerie stelt opposant Navalny ultimatum : terugkeren of gevangenisstraf uitzitten

Navalny werd op 20 september uit het Berlijns ziekenhuis ontslagen waar hij verbleef nadat hij het slachtoffer was geworden van een aanval met het zenuwgas novichok. Op 12 oktober werd hij door de dokters als "genezen" beschouwd. Sindsdien verblijft hij in het buitenland (waar precies is niet duidelijk, wellicht nog steeds in Duitsland.)